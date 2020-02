Wanda Nara, la confessione: "Seno ritoccato dopo le gravidanze". Rivelazione su Icardi e differenza di età

Wanda Nara è stata intervistata da Oggi e si è lanciata in confessioni sull'estetica, a partire dal seno rifatto, e sulla storia con il marito Mauro Icardi e sulla loro differenza di età.

Wanda, che di Icardi è anche l'agente, ha risposto sulle illazioni di un matrimonio legato ai soldi. “Forse non sanno - ha detto Wanda Nara - che quando ci siamo conosciuti io ero molto più famosa di lui in Argentina e guadagnavo di più. I 7 anni di differenza? Scherzando dico sempre che mi metterei in un freezer per aspettare che Mauro invecchi e mi raggiunga. Ho accanto un marito giovane e figo. Per fortuna Mauro mi ama così come sono. Lo conosco da quando ha 18 anni, siamo cresciuti insieme". L'opinionista del Grande Fratello vip 4 si è spinta oltre. "Lui ama la vera Wanda, struccata e in scarpe da tennis, quando siamo a casa tutti insieme come una famiglia qualsiasi e con lui - ha affermato - posso essere me stessa e sentirmi bene."

Wanda ha parlato anche del seno rifatto per riequilibrare “l’importanza” del lato B: "È vero, dovevo un po’ bilanciare le cose. Dopo cinque gravidanze ho deciso di ritoccare il seno. Noi donne latinoamericane abbiamo un corpo diverso dalle europee e io mi piaccio così. Poi sì amo il buon cibo e non mi faccio ossessionare dalle diete. E non sono sportiva".