Benzina e diesel, prezzi aumentati in vent'anni di circa il 75%, ma il 60% dei rincari se lo prendo lo Stato

Gestori di impianti di carburanti e automobilisti vessati dagli aumenti del prezzo della materia prima e della tassazione. La Figisc Umbria, categoria di Confcommercio, fa il punto su questi temi in un incontro in programma il prossimo 24 febbraio, nella sede di Perugia di Confcommercio, alle ore 21. In vent'anni il prezzo della benzina è aumentato del 75% circa. Un aumento sul quale pesa soprattutto l’impatto delle tasse, che incidono per il 60% abbondante sul prezzo al dettaglio della benzina e per il 60% scarso per quello del gasolio: in pratica ogni volta che un automobilista si ferma alla stazione di servizio per un pieno da 55 litri, lo Stato si mette in tasca oltre 48 euro sul diesel e più di 55 euro sulla benzina, fra accise e Iva.

Leggi anche: Ecotassa auto 2020, non solo per Suv e macchine sportive: chi deve pagare e quali sono gli importi. Le novità