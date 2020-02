Torna oggi, venerdì 21 febbraio 2020, lo storico programma di Rai 1, La Corrida - dilettanti allo sbaraglio. Il varietà è dedicato a personaggi rigorosamente non famosi, spesso veri e propri talenti inaspettati. Padrone di casa, per il terzo anno, Carlo Conti, che sarà affiancato da Ludovica Caramis e dalla valletta del pubblico. Ecco alcune novità: per la prima volta, una inusuale "Giuria di esperti" (tutti concorrenti delle precedenti edizioni del programma) commenterà alla sua maniera quanto di buono (o di meno buono…) si vedrà sul palcoscenico. Ma vero e solo giudice della competizione resta come sempre il pubblico in studio. Ritorna quindi in tv lo storico programma Rai che, dopo più di 50 anni dal debutto (in radio) di quello che si può definire come il primo e vero talent dedicato a veri e inimitabili "dilettanti", è indissolubilmente legato ai suoi ideatori Corrado e Riccardo Mantoni. Di seguito, il post su Instagram di Carlo Conti.