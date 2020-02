Coronavirus, sale a sei il numero delle persone contagiate in Italia. I casi finora riscontrati sono tutti sotto osservazione all'ospedale di Codogno (guarda qui il video del nosocomio ripreso dal drone). "Gli ulteriori 3 casi positivi al nuovo coronavirus sono persone che si sono presentate con un quadro clinico di polmonite importante a Codogno, paese ora in isolamento insieme a Castiglione d'Adda. Oltre alla presa in carico terapeutica, stiamo cercando di capire se sono contatti", dei primi 3 casi confermati. Lo ha spiegato in conferenza stampa Maria Gramegna della direzione generale Welfare della Regione Lombardia. Nel frattempo peggiorano le condizioni del 38enne ricoverato. Il paziente "aveva lamentato uno stato febbrile. È stato alcune ore in pronto soccorso ed è stato rimandato a casa. Dopo alcune ore è peggiorato e quindi è tornato al pronto soccorso. In quel momento è stato ricoverato e la sua condizione è degenerata velocemente", ha spiegato l'assessore Gallera.