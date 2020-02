Coronavirus, 60 persone in quarantena dopo i tre casi di contagio in Lombardia. Resta gravissimo il 38enne

Coronavirus, 60 persone sono state messe in quarantena dopo i tre casi di contagio registrati in Lombardia. Si tratta di coloro che, negli ultimi giorni, hanno avuto rapporti diretti con i contagiati. L'assessore al welfare, intanto, ha invitato tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno a rimanere chiusi in casa ed evitare contatti sociali. Una misura che viene sollecitata in via precauzionale. Restano gravi le condizioni del 38enne risultato positivo al coronavirus e ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Codogno. In stretta osservazione anche la moglie, pure lei risultata contagiata, e una terza persona che si era recata all'ospedale autonomamente con febbre alta e difficoltà di respirazione.