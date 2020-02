Coronavirus, contagiata anche la moglie del 38enne ricoverato in Lombardia. Positiva anche una terza persona

Coronavirus, anche la moglie del 38 enne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Codogno nel Lodigiano è risultata positiva al test. E una terza persona, secondo quanto riferisce il sito online Milano.fanpage.it si è presentata spontaneamente in ospedale con febbre alta e difficoltà respiratorie. Salgono a tre, in questo momento, i contagiati in Lombardia. L'Istituto superiore di Sanità sta facendo tutte le controanalisi. Il 38enne contagiato, secondo quanto appreso, era stato a cena con un amico che a fine gennaio era rientrato dalla Cina. Su come possa essere avvenuto il contagio sono in corso però ulteriori verifiche. Nella mattinata di venerdì prevista una conferenza stampa.