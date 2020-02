Coronavirus, Roberto Burioni: "Si trasmette anche senza sintomi, nostri timori confermati". Ecco lo studio

Roberto Burioni, sul suo Medical Facts, lancia l'allarme sul Coronavirus insieme al collega Nicasio Mancini. Burioni parla di timori confermati. "Poche storie - afferma diretto il virologo -, il virus è trasmesso anche da chi non ha sintomi".

Burioni, che cita due comunicazioni "pubblicate su riviste scientifiche di primo livello (Journal of Infectious Diseases e New England Journal of Medicine)": il virus si trasmette anche senza sintomi, e "la cosa interessante è che i due lavori affrontano quest'aspetto in due diverse aree del mondo: la Cina e, realtà molto più vicina alla nostra, la Germania. Il primo, ad esempio, è la descrizione di una serie di contagi a Shanghai, quindi non proprio nell'epicentro dell'epidemia (la provincia dell'Hubei e, in particolare, il suo capoluogo Wuhan). Sono descritti quattro casi all'interno di un nucleo familiare, in cui due dei componenti provenivano da Wuhan".

La particolarità del caso, fa notare Burioni, è che "il primo a manifestare i sintomi dell'infezione è stato il più anziano del nucleo familiare che non aveva mai lasciato Shangai". I due che erano stati a Wuhan "non manifestavano sintomi chiari, ma, ciononostante, avevano trasmesso l'infezione in forma grave al più debole della propria famiglia".

"Siamo stati fra i primi a seguire l'andamento di quest'epidemia di Coronavirus - ha sottolineato Burioni -, sin da quando i casi si limitavano a poche decine. Quando i primi dati sulle caratteristiche cliniche e le modalità di trasmissione sono emerse, però, abbiamo subito fatto presente l'importanza di capire se il virus potesse essere trasmesso anche in assenza di sintomi". E ora questo studio.