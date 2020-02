Coronavirus, l'uomo contagiato in Lombardia era stato a cena con un amico tornato dalla Cina

Coronavirus, l'uomo risultato contagiato in Lombardia era stato a cena con un amico tornato dalla Cina. Lo scrive il quotidiano online La Repubblica. Ora il 38enne si trova ricoverato all'ospedale di Codogno dove sono state interrotte, a scopo cautelativo, molte delle attività programmate. L'uomo si trova in terapia intensiva, a comunicare la notizia del contagio è stato l'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Ora l'uomo è sottoposto a una serie di controanalisi da parte dell'Istituto superiore della sanità. Si sta cercando di capire come abbia contratto il virus: l'unico elemento venuto fuori sino a oggi è la cena con un amico rientrato dalla Cina. Prevista per venerdì mattina una conferenza stampa con aggiornamenti sulla situazione.