Mauro Perfetti è stato ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto e ha stilato l'oroscopo della fortuna del weekend di Carnevale del 22 e 23 febbraio 2020 (leggi qui l'oroscopo della settimana). Il noto astrologo ha fatto le previsioni segno per segno, con tanto di fortunometro.



Ecco la classifica dei segni più fortunati. Al primo posto Capricorno ("Con ben 9 pianeti sul 10 a favore il Carnevale e il weekend si riveleranno fortunati sotto tutti i punti di vista. Il decimo pianeta vi permetterà di colorare la complicità con la persona scelta di trasgressione. Fortunometro: 100%), seguito da Pesci ("nei prossimi giorni toccherete il cielo con un dito. Preparatevi a festeggiare alla grande in tutti gli ambiti. Fortunometro: 95%"), Vergine ("le stelle dicono che le vostre idee e i vostri proponimenti sono e saranno destinati a generare un raccolto redditizio. Fortunometro: 90%"), Scorpione ("Weekend gratificante. I prossimi giorni sono l’ideale per divertirsi e rigenerare anima e corpo. Fortunometro: 80%"), Gemelli ("c'è una favorevole opportunità da non farsi scappare. Questa opportunità si rivelerà rivitalizzante soprattutto nel lavoro. Fortunometro: 75%"), Toro ("Arriverà una persona molto più giovane di voi. Questa amicizia si rivelerà la chiave giusta per trasformare un progetto giusto per voi. Fortunometro: 70%"), Sagittario ("le stelle di Carnevale sono pronte a illuminarsi di fortuna. Non dovete fare altro che acchiappare al volo le favorevoli circostanze. State lontani da chi promette mari e monti. Fortunometro: 65%"), Ariete ("Venere nel segno è pronta a rendere entusiasmante il Carnevale e i giorni che seguono. Si tratta del momento giusto per trasformare un’amicizia in qualcosa di più intenso. Fortunometro: 50%"), Cancro ("la fortuna vuole sorprendervi attraversi l’opportunità di stringere nuove amicizie. Potrete riprendervi una rivincita. Fortunometro: 50%"), Leone ("l’idea di concedervi un viaggetto fuori città vi aiuterà ad alleggerire le giornate. Durante lo spostamento potrebbero arrivare delle novità. Fortunometro: 50%") e Bilancia ("le preoccupazioni per il futuro rischiano di mandare in frantumi i vostri programmi. Circondatevi di persone allegre e lasciate perdere chi si lamenta. Fortunometro: 40%.").