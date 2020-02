Una ragazza di 14 anni è morta mentre era a scuola. Martedì, infatti, l'adolescente è stata colpita da un infarto mentre era in classe. I medici, intorno alle 8, hanno dichiarato la morte cerebrale e dopo le sei ore previste dalla legge hanno visitato di nuovo la studentessa e riaccertato l'assenza di attività cerebrale. Nel pomeriggio, è stato dichiarato il decesso.

La 14enne martedì mattina si trovava in classe, nel liceo delle Scienze umane "Duca D'Aosta" di Padova, quando si è sentita male. Ha perso conoscenza a causa di un infarto, durante la lezione, e si èè accasciata a terra. Subito è stato chiamato il 118 e la giovane è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto dell'unità coronarica dell'ospedale di Padova.



