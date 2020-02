Coronavirus, i morti verso quota 2500. I contagiati sono più di 76mila. I dati in tempo reale

Coronavirus, nuova impennata di morti e contagi. Il bilancio ufficiale alle ore italiane 3 del 21 febbraio stabilisce un altro tetto per i decessi che ormai sono quasi 2.250, per l'esattezza 2.247. Ovviamente la maggior parte è avvenuta nel territorio di Hubei: 2.144. Ma morti ci sono stati anche in numerose altre province della Cina e in diversi paesi come Hong Kong, Iran, Francia, Giappone, Filippine, Corea del Sud, Taiwan e sulla nave da crociera Diamond Princess. I contagi hanno superato complessivamente la quota psicologica di 75mila: i casi ufficialmente riconosciuti, infatti, sono 76.295. Per fortuna salgono anche le guarigioni, arrivate a 19.424.

Guarda anche Contagiato un italiano di 38 anni, ricoverato a Milano