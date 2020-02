Superenalotto, nessun 6 né 5+1 nell'estrazione di giovedì 20 febbraio. Alle vincite con il 5 vanno 35.396 euro

Superenalotto, anche nell'estrazione numero 22 del 2020, avvenuta oggi 20 febbraio, nessuno scommettitore ha centrato il sei che cambia la vita dal punto di vista economico. Stesso destino per il cinque + 1. Il jackpot dunque continua a salire e sfonda la cifra di 25 milioni di euro: nella prossima estrazione, in programma sabato 22 febbraio, per l'esattezza il arriverà a 25,3. Sono state centrate, di contro, cinque vincite con cinque punti. Chi ha in tasca la schedina con la cinquina vincente intascherà la non indifferente somma di 35.396 euro. Ovviamente come sempre migliaia i giocatori che hanno centrato le vincite minori con quattro, tre e due punti.