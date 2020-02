Arriva la dieta vegetariana Love. Nuovo metodo, alimentazione personalizzata grazie ad un portale: ecco come

Si chiama Love: latto-ovo-vegetariano ed è una nuova dieta. Un'alimentazione vegetariana. La notizia viene riportata dall'agenzia Italpress e spiega l'innovativo metodo nutrizionale sano ed equilibrato in macro e micronutrienti anche per chi non intende mangiare la carne degli animali di terra, acqua o aria. Ad elaborare la dieta sono stati esperti nutrizionisti del portale Educazione Nutrizionale Grana Padano, guidati da Marzia Formigatti (dietista clinica) con la collaborazione di Erica Cassani (medico specializzato in scienza dell'alimentazione). Formigatti spiega che la dieta "apporta energia da vegetali per circa l’80% e assicura un corretto apporto di proteine con i 9 aminoacidi essenziali e di vitamina B12 grazie al latte, ai latticini, alle uova, e al Grana Padano Dop rispettando l’apporto energetico equilibrato di carboidrati, grassi e proteine come previsto dai Larn". E' possibile formulare la dieta personalizzata per le proprie calorie quotidiane collegandosi al sito https://www.dietalovegetariana.it e riempiendo un semplice form: si potrà usufruire, subito e gratuitamente, del programma con il primo menu settimanale consultabile su smartphone, Pc o tablet, oppure scaricare la App su Apple Store e Play Store.

