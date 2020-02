Bonus cultura 2020, dal 5 marzo al via la registrazione per 18 App. Ecco come avere i 500 euro

Bonus cultura 2020, tornano i 500 euro per chi ha compiuto 18 anni. Dal 5 marzo al via le registrazioni sul portale della 18App per i ragazzi nati nel 2001 e che nel 2009 hanno compiuto 18 anni. Il bonus deve essere speso dagli studenti per attività culturali: musei, mostre, cinema e concerti ma anche costi relativi a corsi di musica o lingua straniera. Tutti i dettagli sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per spendere il bonus c'è tempo sino al 28 febbraio 2021. Dall'anno prossimo, invece, il bonus potrà essere speso anche per gli abbonamenti ai quotidiani, anche se sono in formato digitale.