Elisabetta Canalis a seno scoperto, il look mozzafiato che incanta a Milano Fashion Week Video

Elisabetta Canalis da lasciare senza fiato. Per la Milano Fashion Week, la bella Elisabetta ha scelto un look super sexy. Con il top trasparente e senza reggiseno sotto, passeggia con nonchalance per le strade della città e quando la giacca si apre regala uno spettacolo bollente che è stato immortalato con foto che girano sul web per la felicità dei suoi fan.

Fan che però non rimangono a bocca asciutta visto che Elisabetta Canalis sceglie i social per comunicare ogni suo movimento e immortalarlo con foto e video su Instagram. Come in questo caso. Guardare per credere.