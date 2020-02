Bonus seggiolino anti abbandono, da oggi 20 febbraio le richieste. Come fare e cosa rischia chi non lo usa

Bonus seggiolino, ci siamo. Dal 20 febbraio è possibile richiedere l'incentivo da parte dello Stato nel momento dell'acquisto del seggiolino anti abbandono, diventato obbligatorio per trasportare bambini fino a quattro anni. Il decreto ministeriale che lo regola e che ne ha stabilito le modalità di fruizione, è già approdato da qualche giorno in Gazzetta Ufficiale. L'associazione di tutela dei consumatori Aduc puntualizza che il bonus può "essere richiesto da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale tramite registrazione sul sito della Sogei accessibile anche dal sito del Ministero dei trasporti. L’erogazione avviene tramite emissione di un buono spesa elettronico di 30 euro utilizzabile per l’acquisto del seggiolino allarmato entro 30 giorni. Se il buono non viene utilizzato in tempo è necessario fare una nuova richiesta". La legge consente di fruire di un incentivo per ogni bambino, quindi il contributo è associato al codice fiscale del minore. L’obbligo di dotarsi del seggiolino vige già dal 7 novembre 2019 e quindi il decreto consente la fruizione del bonus anche per chi avesse già effettuato l’acquisto. In questo caso è però necessario fare la richiesta sul sito Sogei allegando copia dei giustificativi di spesa (scontrino fiscale o fattura), entro 60 giorni dall’operatività della piattaforma, ovvero entro il 20 aprile 2020. Il rimborso poi seguirà tramite accredito sul conto corrente. Le sanzioni per chi non adotta il nuovo sistema sono variabili da 83 a 333 euro con decurtazione di 5 punti dalla patente, a partire dal 6 marzo 2020.

