Coronavirus, altri 15 morti. I decessi complessivi diventano 2.128. Ecco i dati in tempo reale

Coronavirus, le autorità cinesi esprimono soddisfazione per l'aumento del numero dei pazienti guariti e la diminuzione della velocità d'espansione dell'epidemia, ma intanto il virus continua ad uccidere. Il bilancio complessivo è sempre più drammatico. Alle ore 8 del 20 febbraio, secondo i dati ufficiali a perdere la vita sarebbero state 2.128 persone. Circa 15 decessi in più in 24 ore. I malati in tutto il mondo, invece, sarebbero 75.727 effettivamente iniziando a delineare una diminuzione della velocità del contagio. In 16.446, invece, sarebbero riusciti a superare la malattia. L'aspetto più preoccupante, oltre ovviamente alle azioni necessarie per il contenimento del virus in Cina, è il fatto che ormai contagi siano stati registrati in tutto il mondo, ad eccezione del Sudamerica. Il 19 febbraio sono stati registrati due decessi anche in Iran.