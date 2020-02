L'oroscopo del Corriere di oggi, giovedì 20 febbraio: segni Ariete, Leone e Sagittario

Il fatto

Appartamento in fiamme, intervento di diverse squadre di vigili del fuoco in una palazzina

Incendio in un appartamento a Foligno. Le fiamme sono divampate intorno alle 22.20 di mercoledì 19 febbraio. La proprietaria della casa, sita in una palazzina in via Molise, ha chiamato il 115, senza però essere in grado di segnalare da dove provenissero le fiamme, in quanto vedeva solamente fumo. I vigili del fuoco le hanno intimato di lasciare la casa e mettersi in un posto sicuro, in attesa ...