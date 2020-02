Skullbreaker Challenge, il nuovo gioco che terrorizza i genitori: la sfida è rompi cranio VIDEO

Una nuova ’sfida', pericolosa, che ha preso piede in tutto il mondo su TikTok, social network molto diffuso tra i giovanissimi. Si tratta della ’ skullbreaker challenge', letteralmente la sfida a colui che rompe il cranio, anche detta ’tripping challenge' cioè sfida dello sgambetto.

Numerosi i video postati online da ragazzi e ragazze, alcuni ripresi da media di tutto il mondo, da Cbs, Gulf News a The New Indian Express, ma anche denunciati su numerosi profili social. In Sudamerica, in particolare in Messico, Colombia, Cile e Argentina, dove è molto popolare, si chiama ’rompe craneo' o ’craneo roto' però il concetto è sempre lo stesso. I partecipanti sono tre, allineati in orizzontale e pronti a saltare, ma uno di loro è ignaro della ’sfida'. Nel momento in cui la persona in mezzo salta, gli altri due ai lati gli tendono contemporaneamente uno sgambetto, facendolo cadere e sbattere schiena e testa a terra. Alcuni dei ragazzi vittime della sfida hanno riportato convulsioni, emorragie e perdita di conoscenza. Immediata la risposta di genitori e insegnanti che, allarmati dalla nuova ’moda', hanno denunciato gli episodi online e si sono organizzati in gruppi sui social per cercare di arginare il fenomeno. A dissuadere i più giovani dal tentare la sfida, potenzialmente mortale, sono anche i loro coetanei che in messaggi postati a corredo dei video si schierano contro l’assurdità di questa nuova challenge.

TikTok, tramite un portavoce, ha fatto sapere di avere eliminato i video: "La sicurezza e il benessere dei nostri utenti è una priorità assoluta. Non consentiamo contenuti che incoraggiano, promuovono o esaltano sfide pericolose che potrebbero causare lesioni. Rimuoviamo questa tipologia di contenuti e incoraggiamo gli utenti a segnalarci contenuti che ritengono possano violare le nostre Linee Guida della Community".