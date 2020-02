Il Coronavirus non uccide solo in Cina: due morti in Iran. Le vittime complessive salgono a 2014

Ancora due morti per il Coronavirus e questa volta non in Cina. Il virus Covid-19 uccide anche in altri paesi. A perdere la vita a causa del contagio sono stati due iraniani. Lo riferisce l'agenzia di stampa di Stato Irna che cita il consigliere del ministero della salute, Alireza Vahabzadeh. Stando alla notizia diffusa dall'agenzia si tratterebbe di due persone anziane a cui la malattia era stata diagnosticata a Qom, a sud di Teheran. Per il momento si tratterebbe degli unici due casi in Iran, entrambi mortali. Intanto il numero ufficiale di decessi nel mondo sale ulteriormente e si attesta a quota 2014.

