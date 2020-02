Anche l'inviato de Le Iene, Giulio Golia, non ha potuto fare a meno di scattarsi un selfie davanti al cartello di ingresso di Bastardo, la più grande delle frazioni del Comune di Giano dell'Umbria. Il nome del borgo è ormai divenuto famoso in tutta l'Umbria e anche sui social network. Un'usanza divenuta ormai quotidiana per chi si trova a passare nel centro abitato in auto o in bici. Una sosta a uno degli ingressi del paese è quasi d'obbligo e la foto è ormai un rito.





Qualche mese fa, in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali, anche Matteo Salvini era venuto a fare un comizio a Bastardo. In quell'occasione, però, niente selfie al cartello di ingresso del paese. Ma uno scatto con la felpa della squadra locale di calcio, poi diventata virale nei giorni successivi.