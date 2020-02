Ogni giorno che passa diventano sempre più accreditate le indiscrezioni sul lancio, previsto nell'ultima settimana di marzo 2020, di un nuovo iPhone. Si tratterebbe dell'iPhone 9, la cui più interessante novità sarebbe rappresentata dal prezzo. Il nuovo smartphone di Apple verrebbe messo sul mercato Usa al prezzo di 399 dollari, il che lascerebbe presagire che in Europa costerà intorno ai 370 euro. Il condizionale è d'obbligo, però, perché già in altre occasioni i prezzi europei nono sono stati allineati alla semplice conversione dollaro-euro.

Per ciò che riguarda le indiscrezioni di carattere tecnico, il nuovo modello iPhone 9 sarebbe molto simile all'iPhone 8 in fatto di design, con un display da 4,7 pollici, due fotocamere da 12 megapixel ritorno del pulsante “Home”, il processore A13, 3 GB di RAM e 64-128 GB di memoria interna.