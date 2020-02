Suona il violino mentre la operano per un tumore al cervello

Londra, 19 feb. (askanews) - Una violinista aiuta i medici a non danneggiare una zona importante del suo cervello, suonando il suo strumento durante l'operazione per estrarre un tumore. Sono immagini del King's College Hospital di Londra, dove è avvenuto il delicato intervento. I chirurghi hanno messo a punto questa tecnica per seguire in tempo reale le zone del cervello responsabili del ...