Wanda Nara si confessa su sesso e Mauro Icardi: "Mai nella Casa del Grande Fratello vip, vorrei fare l'amore"

Arrivano le confessioni Wanda Nara, moglie dell'attaccante Mauro Icardi che proprio oggi, mercoledì 19 febbraio, compie 27 anni. L'opinionista del Grande Fratello vip 2020, che di Icardi è anche la procuratrice, ha dedicato un appassionato post su Instagram al giocatore con foto intima (leggi qui).

Wanda poi, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, parlando del Grande Fratello vip e del rapporto con il proprio compagno, ha rivelato in maniera diretta e candida, come è di sua abitudine: "Nella casa? Non potrei starci, vorrei fare l'amore". Wanda Nara si divide in questi mesi fra Roma e Parigi per coniugare il lavoro con gli impegni di famiglia.