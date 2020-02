Lavoro: all'asta 10mila ettari di terra, i giovani aspiranti agricoltori possono pagare a rate i terreni

Lavoro, all'asta 10mila ettari di terra. Un'opportunità per i giovani che vogliono cimentarsi nel settore agricoltura. Ismea, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, ha aperto le domande per la manifestazione di interesse per uno dei 386 terreni abbandonati messi in vendita a prezzo agevolato. C’è tempo fino al 19 aprile 2020 per presentare l’offerta, a partire da mercoledì 19 febbraio in cui sarà possibile consultare online sul sito Ismea ubicazione, qualità e stato di conservazione degli appezzamenti oggi non sfruttati. Filippo Gallinella, presidente Comagri, spiega che chi ha meno di 41 anni può acquistare i terreni pagando in 30 anni con rate semestrali o annuali.