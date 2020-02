Laura Chiatti, l'amore cosmico tra lei e l'ex Francesco Arco: le dichiarazioni social

L'amicizia/amore tra Laura Chiatti e il suo ex Francesco Arca non cessa di far parlare. In un'intervista rilasciata a un periodico nazionale, Francesco Arca parla di amore cosmico che lo lega alla ex. L'attrice di Castiglione del Lago apprezza e rilancia nel suo profilo Instagram aggiungendo queste parole "Cosmico = Pertinente al cosmo, cioè allo spazio, alla configurazione e al movimento dei corpi celesti nello spazio. Si, l’amore che ci lega è cosmico. Ti voglio bene Franci ! In bocca al lupo"

Arca è nel cast de La vita promessa 2 in onda da domenica su Rai1. Tre puntate con protagonista Luisa Ranieri