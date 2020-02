Superenalotto, due cinque da 90mila euro. Ecco dove. Il jackpot sale e supera i 24 milioni di euro

Nessun sei né cinque + 1 nel concorso del Superenalotto numero 21, estrazioni del 18 febbraio 2020. Ma due cinque molto ricchi. I fortunati giocatori che hanno indovinato la cinquina si mettono infatti in tasca oltre 90mila euro. Le schedine fortunate sono state giocate a Rottofreno, in provincia di Piacenza, e a Pescara. I vincitori con quattro punti (397 nel complesso) intascano 472 euro, mentre 33 i 16.565 giocatori che hanno indovinato il tre. Sei euro per chi invece ha fatto soltanto due (281.307). Le vincite istantanee questa volta sono state 13.391 e come sempre hanno pagato 25 euro. Il jackpot continua a salire: ha ormai superato i 24 milioni.

