Scuola, si cambiano il voto dal registro: sospesi quindici studenti dello Scientifico. Ora rischiano grosso

A scuola succede anche questo: un gruppo di studenti sono riusciti a entrare nel registro elettronico di alcuni insegnanti per modificarne i voti. Sono stati traditi da alcune incongruenze, però, che hanno permesso ai professori di rendersi conto di quanto accaduto e di far intervenire la polizia postale che ora sta svolgendo le indagini per capire come i ragazzi abbiano fatto per procurarsi la password. Quindici i ragazzi del liceo scientifico Galilei di Macerata che sono stati sospesi e che adesso rischiano una denuncia penale per accesso abusivo a sistema informatico. L'episodio si è verificato prima di Natale ma se ne è venuti a conoscenza soltanto adesso, come riporta il sito online cronachemaceratesi.com.