Italia's Got Talent 2020, torna oggi, 19 febbraio 2020, con la quinta puntata in prima serata su Tv8. Ecco alcune anticipazioni del talent show condotto da Lodovica Comello con i giudici Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Si inizia con un'esibizione di salsa, poi con quella di un ragazzo di 13 anni che imita i rumori delle moto, poi un sosia di Renato Zero che interpreta alcune delle sue canzoni con la voce di Al Bano, poi un altro musicista che suonerà contemporaneamente batteria e chitarra. Ci sarà anche un coro gospel e un gruppo di ragazze che fanno pole dance. I talenti già in finale sono: i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence, grazie al Golden Buzzer, mentre Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family, il chitarrista Silvio Cavallo e il duo futurista degli Antigravity Show sono riusciti a convincere la giuria. Di seguito, il video con l'anteprima della puntata di oggi.