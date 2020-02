Whatsapp ha un concorrente, la nuova app per messaggiare si chiama Signal. Ecco perché è più sicura

Whatsapp ora ha un concorrente. Arriva una nuova app per messaggiare: si chiama Signal ed è raccomandata dagli esperti di cybersicurezza. Signal, infatti, è diventata famosa per essere stata tra le prime app ad utilizzare la crittografia end-to-end in grado di proteggere i dati personali scambiati tra gli utenti come evidenzia Liberotecnologia. Ora sta lavorando un sistema per permettere agli utenti di salvare i contatti in forma criptata sui server della società. E' stato proprio uno dei fondatori di Whatsapp, Brian Acton, a donare nel 2018 50 milioni di dollari alla fondazione per sviluppare funzioni in grado di renderla più competitiva. Una sfida che è andata a buon fine. Il Play Store indica una conta di download tra i 10 e i 100 milioni, una bella cifra anche se ben lontana dai 5 miliardi di download di Whatsapp.