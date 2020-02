Torna oggi, 19 febbraio 2020, in prima serata su Rete 4, CR4 – La Repubblica delle donne condotto da Piero Chiambretti. Ecco anticipazioni e ospiti di questa sera. In studio ci saranno Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Lory Del Santo, l'Arcidiacona Maria Vittoria Longhitano, il trio soprano Appassionante, Rosalia Porcaro e Katia Follesa e le ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa. Grande ospite Francesca Cipriani, che si confronterà in un'accesa battaglia culturale con Roberto Giacobbo e Piergiorgio Odifreddi, insieme alla professoressa Ambra Lombardo. Spazio poi alla rubrica di Francesca Barra e alle pagelle di Iva Zanicchi.

Sui temi di attualità, come il coronavirus, spazio a Vittorio Feltri, Annalisa Chirico e Maria Capobianchi dell'istituto Spallanzani. Poi la musica con due band esordienti: il duo Martinelli e Lula ed il gruppo torinese Eugenio in via di Gioia.