Tassa sulla carne, spunta la stangata europea del 25% proposta da alcuni animalisti. Italiani contrari

Spunta anche lo spettro della tassa sulla carne. La proposta è di un gruppo di animalisti che, sostenuti da alcuni parlamentari europei, vorrebbero una stangata sulla carne bovina e di pollo con una imposta del 25%. Entrata a regime nel 2030, permetterebbe di finanziare il Green Deal sfilando dalle tasche dei consumatori europei 32 miliardi di euro ogni anno. Secondo Coldiretti nove italiani su dieci sono contrari e continuano a mangiare carne "nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie". Coldiretti puntualizza che "non esiste alcuno studio che provi che mangiare carne anche in giuste quantità sia dannoso per la salute mentre al contrario, i vantaggi di una dieta completa che la includa sono scientificamente indiscussi. Se ne può fare a meno integrando la sua mancanza con altri prodotti animali, come uova in primis, latte e derivati, e in alcuni casi assumendo integratori di vitamine e minerali".

