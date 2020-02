Coronavirus, un uomo in isolamento volontario a Sanremo. Un altro italiano positivo sulla Diamond Princess

Un uomo residente a Sanremo si trova è in isolamento volontario nella sua abitazione dopo essere sbarcato in Cambogia dalla nave Westerdam, dove erano stati segnalati casi di coronavirus.

Sulla stessa nave, oltre al ligure, c'erano altri 4 italiani: uno è rientrato in Germania, non presenta sintomi ed è anche lui in isolamento volontario domiciliare. Nella stessa condizione un altro, rientrato in Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sarebbero in attesa del risultato dei test e in procinto di tornare direttamente in Brasile.

Per quanto rigurda l'altra nave su cui sono stati trovati casi di coronavirus, la Diamond Princess, un cittadino italiano è risultato positivo al test del coronavirus, come ha confermato la Protezione Civile.