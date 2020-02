Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo mette a disposizione fino a 100 mila euro al mese per le spese familiari

Georgina Rodriguez, il compagno Cristiano Ronaldo asso della Juventus e della Nazionale portoghese, ogni mese garantisce fino 100 mila euro per le spese familiari.

Per approfondire leggi anche: La reazione di Georgina Rodriguez al gol di Ronaldo al Milan (video)

La rivelazione è stata fatta da Telecinco, che ha raccontato come CR7 ogni mese metta a disposizione della fidanzata Georgina Rodriguez dai 50mila ai 100mila euro per le sue spese e per accudire i figli. Georgina in ogni caso, non è che se la passi male. Reduce dal palco di Sanremo 2020, riesce a guadagnare anche la bella cifra di ottomila euro per ogni post Instagram pubblicato e centinaia di euro per ogni intervista. La compagna di Cristiano Ronaldo ha devoluto intanto il suo compenso per la partecipazione al Festival all'ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino.