Coronavirus, Oms: "Sono 92 i casi in 12 Paesi al di fuori della Cina"

"Finora ci sono stati 92 casi di coronavirus in 12 Paesi al di fuori della Cina avvenuti tramite trasmissione da uomo a uomo". La notizia arriva dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing quotidiano sul contagio.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, Cambogia fa sbarcare passeggeri nave



"È oltre un mese che abbiamo iniziato a registrare casi di Covid-19 al di fuori della Cina - ha aggiunto - Ma al momento non disponiamo di dati sufficienti su casi esterni per fare un confronto significativo sulla gravità della malattia o sul tasso di mortalità". Tuttavia, ha precisato, "non abbiamo ancora assistito a una trasmissione locale sostenuta, tranne in circostanze specifiche come la nave da crociera Diamond Princess".