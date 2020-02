In arrivo 76 nuovi farmaci, ecco per quali malattie serviranno. Medicine all'esame dell'Agezia europea

Il 2020 è un anno importante sul fronte dei nuovi medicinali. In Europa ne potrebbero essere approvati addirittura 76, di cui 44 contenenti nuove sostanze attive. Al dato si arriva conteggiando i pareri che l'Agenzia europea del farmaco (Ema) dovrà dare nel corso dell'anno. Una stima contenuta nel rapporto Orizzonte farmaci, che rientra tra le attività di Horizon Scanning dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) che permettono di identificare e valutare precocemente nuovi medicinali e nuove indicazioni terapeutiche. In alcuni casi, si tratta di terapie che potrebbero avere un impatto significativo sul Servizio sanitario nazionale (Ssn) e che impegneranno l’Agenzia nella definizione di strategie idonee a garantire ai cittadini l’accesso a cure innovative e personalizzate. Poiché è possibile che non tutti i medicinali ricevano un parere positivo - precisa il rapporto - il numero di farmaci autorizzati alla fine del 2020 potrebbe risultare inferiore a 76. La maggior parte dei medicinali in valutazione appartiene all’area terapeutica oncologica, ma risulta rilevante anche la quota di medicinali in valutazione per altre aree terapeutiche, con particolare riferimento agli antibatterici e ai medicinali per le malattie autoimmuni. Sono in valutazione due medicinali per terapie avanzate, rispettivamente per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale (Sma) di tipo 1 (Zolgensma*) e per il trattamento della leucodistrofia metacromatica.

Guarda anche Coronavirus, vademecum anti panico