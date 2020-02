Coronavirus allarme Unicef: "Dobbiamo prepararci al peggio. Servono 42 milioni di dollari per salvare bambini"

"Sul Coronavirus dobbiamo prepararci al peggio, anche se speriamo per il meglio". Sono parole della direttrice generale Unicef, Henrietta Fore, che ha parlato dell'epidemia. Per aumentare la risposta al virus l'Unicef ha bisogno subito di oltre 42 milioni di dollari. Fore ha spiegato che è in atto una vera e propria "corsa contro il tempo. L'obiettivo immediato è quello di ridurre la trasmissione da uomo a uomo, ma anche di aiutare i bambini nelle aree in cui il loro accesso ai servizi essenziali è stato interrotto". I fondi preliminari sosterranno il lavoro dell'Unicef per ridurre la trasmissione del virus, anche rafforzando la comunicazione sui rischi e affrontando la disinformazione in modo che i bambini, le donne in gravidanza e le loro famiglie sappiano come prevenire la diffusione del virus.

