Coronavirus, la Cambogia fa sbarcare passeggeri di nave senza quarantena: tra loro donna infetta e 5 italiani

"Buco" nei controlli sul coronavirus sulla nave da crociera americana Westerdam: tra gli oltre 1.200 passeggeri a bordo sbarcati nei giorni scorsi nel porto di Sihanoukville, in Cambogia, c'erano anche cinque italiani (due sono italo-brasiliani).

Si apprende che sono sbarcati senza alcuna forma di quarantena e senza controlli particolari. A bordo della Westerdam, della compagnia Holland America Line, c'era una persona positiva al coronavirus, un'anziana americana di 83 anni: i tre italiani potrebbero già essere rientrati in Italia mentre i due italo-brasiliani in Brasile. Verifiche sono in corso. "Ci risulta che siano ripartiti, non abbiamo più ricevuto richieste di assistenza da parte loro».

A Repubblica, l’ambasciatore italiano in Thailandia Lorenzo Galanti (in Cambogia non c’è un’ambasciata del nostro Paese), ha detto che "ci risulta che siano ripartiti, non abbiamo più ricevuto richieste di assistenza da parte loro".