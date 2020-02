"Ma tu di che segno 6?" è la commedia italiana in onda oggi, martedì 18 febbraio 2020, in prima serata su Nove. Oroscopo, astrologia, superstizione e segni zodiacali al centro del film con Massimo Boldi, Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis a cui partecipa anche il noto astrologo Paolo Fox (leggi qui l'oroscopo della settimana dal 17 al 23 febbraio 2020). Una pellicola del 2014 che tuttavia riesce sempre a far divertire con le gag degli attori comici del cast, per una serata all'insegna dell'allegria. Per chi, invece, preferisce temi di politica e attualità, ci sono talk show come Cartabianca, Fuori dal Coro e DiMartedì.