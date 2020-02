Torna oggi, 18 febbraio 2020, a partire dalle 21.20 su Rai 3, il programma Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Ecco anticipazioni e ospiti della puntata. Al centro del dibattito la tenuta del governo: Italia viva, Pd e Cinque Stelle riusciranno a superare i contrasti interni che ormai sembrano caratterizzare questa maggioranza di governo e arrivare al 2023, scadenza naturale della legislatura? Sarà questo il tema centrale della trasmissione. Non è tutto "rose e fiori" anche nella minoranza in parlamento: nell'opposizione, infatti, cambieranno gli equilibri tra Giorgia Meloni, sempre più in crescita, e Matteo Salvini, costretto a fare i conti anche con il via libera del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere per il caso Gregoretti? Se ne discuterà con esponenti di primo piano della politica nazionale e con l'opinionista fisso del programma, Mauro Corona.

Leggi qui i temi dell'ultima puntata dell'11 febbraio.