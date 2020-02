Superenalotto, la fortuna bacia la Toscana: vincita da oltre 37mila euro. Il jackpot supera i 23 milioni

Il Superenalotto premia ancora la Toscana. Un cinque da oltre 37mila euro è stato centrato a Grosseto nel concorso di sabato 15 febbraio. La giocata vincente è stata convalidata alla Tabaccheria Tiezzi di via Giulio Cesare. Il fortunato giocatore ha vinto per l'esattezza 37.129,98. E' Agipronews a riferire la notizia. Nel concorso di sabato ancora una volta non è stato centrato il sei. Il jackpot ha quindi superato i 23 milioni di euro. Il sei manca dal 28 gennaio 2020 quando fu azzeccato ad Arcola, in provincia di La Spezia, e fruttò al vincitore 67 milioni. In Toscana, invece, il sei manca dal 2014. Quella volta furono vinti 11,9 milioni di euro a Prato San Giusto.

