Coronavirus, ancora 100 morti. Il numero delle vittime sale a 1.873. Quasi 75mila contagi. Dati in tempo reale

Continua a salire il numero dei morti causato del Coronavirus. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del 18 febbraio, le vittime sono salite a 1.873. Una nuova impennata rispetto ai dati del giorno precedente, quando i decessi erano stati quantificati in 1.775. Altri 98 morti, dunque, che rendono il bilancio complessivo dell'epidemia sempre più pesante. Continua a crescere anche il numero delle persone contagiate. Ora sono 73.335, contro le 71.810 della precedente rilevazione, quindi più di 1.500 nuovi casi. Le guarigioni, infine, vengono quantificate in 12.842, 1.654 in più. In Cina c'è moderato ottimismo per il fatto che i contagi starebbero avvenendo ad un ritmo più basso rispetto ai giorni scorsi, ma si tratta dell'unico dato positivo in uno scenario complessivamente disastroso. Intanto la Farnesina resta in attesa di conferme sulla notizia di un italiano contagiato sulla nave Diamond Princess che sarebbe rientrato negli Stati Uniti perché lì residente con la moglie.