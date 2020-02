Intesa Sanpaolo lancia Opa per rilevare Ubi Banca

Intesa Sanpaolo lancia una offerta pubblica di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Ubi Banca. Per ogni 10 azioni di Ubi portate in adesione all'Offerta saranno corrisposte 17 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo di nuova emissione, valorizzando quindi Ubi 4,86 miliardi, la cifra corrisponde ad un premio del 27,6% sui valori di venerdì 14 febbraio. L'Opa è stata promossa per "consolidare la propria leadership nel settore bancario italiano".

Secondo quanto si apprende, UnipolSai ha raggiunto un accordo con Intesa per rilevare, in caso di successo dell'Opa su Ubi, i rami d'azienda delle compagnie assicurative Bancassurance Popolari, Lombarda Vita e Aviva Vita partecipate da Ubi Banca. Lo si legge in una nota di Unipol in cui si comunica che il gruppo bolognese sosterrà l'aumento da un miliardo di Bper, di cui è primo socio con il 19,9% del capitale.

L'offerta di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Ubi Banca lanciata da Intesa Sanpaolo non è stata concordata. Lo si apprende da fonti dell'istituto che non considererebbe comunque l'intervento come "ostile" perché - viene spiegato - la banca oggetto dell'operazione viene considerata tra l'altro ben gestita.