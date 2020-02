Marc Marquez compie 27 anni. Ecco con chi il campionissimo festeggia il suo compleanno

Marc Marquez compie 27 anni. Quella del 17 febbraio è per lui una giornata speciale. Che il campionissimo festeggia, guarda un po', in sella a una Honda. E su Instagram è proprio insieme alla sua inseparabile moto che ringrazia tutti per la miriade di auguri ricevuti. Il pilota spagnolo è stato otto volte campione del mondo della classe 125 nel 2010, della Moto2 nel 2012 e della MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019. Mentre ora, a pochi giorni dall'inizio del mondiale, ancora restano dubbi sulle condizioni della sua spalla. Una curiosità: Valentino Rossi ha festeggiato un giorno prima, è nato il 16 febbraio. Ma per lui gli anni sono 41.