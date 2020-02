I Nutella biscuits fanno numeri record: aumentano produzione e addetti. E ci sono altre novità in arrivo

I Nutella biscuits fanno numeri record: più di 17 milioni di confezioni vendute per un totale di oltre 52 milioni di euro, aumento della produzione per la Ferrero del 30% e anche dell'occupazione visto che sono state assunte 170 unità in più di cui il 40% a tempo indeterminato. E ora, come anticipa Il Sole 24 ore, ci si prepara al grande debutto in Germania previsto per l'autunno. Una novità che non può che essere letta in maniera positiva. In vista del lancio in terra tedesca, infatti, potrebbero esserci presto nuovi investimenti per rendere la linea produttiva ancora più efficiente e raddoppiare la produzione.