L'oroscopo del Corriere di oggi 18 febbraio: Pesci, Scorpione e Cancro

Nuovo appuntamento con le stelle e l'astrologia. Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, martedì 18 febbraio 2020, per i segni zodiacali di acqua.



CANCRO Dovrete dimostrare di essere all’altezza della persona che vi sta di fianco. Se non volete spendere energie per lei, forse non è quella giusta.

SCORPIONE La vostra voglia di libertà a volte risulta un po’ troppo eccessiva in quanto vi isolate da ogni cosa. Fatelo se siete single, ma non in coppia.

PESCI Un gesto avventato rischia di mandare all’aria un momento importante per il vostro partner. Non siate egoisti, fate un passo indietro.

L'oroscopo per i segni di fuoco di oggi martedì 18 febbraio: Ariete, Leone e Sagittario

L'oroscopo per i segni di terra di oggi martedì 18 febbraio: Toro, Vergine Capricorno

L'oroscopo per i segni di aria di oggi martedì 18 febbraio: Bilancia, Gemelli, Acquario