L'oroscopo del Corriere di oggi 18 febbraio: Bilancia, Gemelli e Acquario

Ecco l'oroscopo del Corriere di oggi, lunedì 18 febbraio 2020, per i segni di aria.





BILANCIA Fate buon uso dei consigli che vi daranno, saranno utili per trovare nuove ispirazioni e per non rimanere “bloccati” nella routine.

GEMELLI Ultimamente non siete stati così semplici da trattare, e nemmeno da capire. Cercate di porre più attenzione a come vi ponete coi vostri cari.

ACQUARIO State prendendo alcune situazioni troppo alla leggera. Rischiate di buttare al vento alcuni rapporti importanti che vi hanno dato gioia.





