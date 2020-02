Leucemia infantile, al Bambin Gesù un trattamento sperimentale unico al mondo per curare il tumore nei bambini

Leucemia infantile, al Bambin Gesù di Roma sta avendo successo una cura sperimentale unica al mondo. Il trattamento prevede una depurazione del sangue del paziente che riesce a contrastare gli effetti collaterali e potenzialmente mortali della terapia Cart-T che viene utilizzata per il trattamento dei tumori del sangue. I risultati dello studio sono stati pubblicati dal Critical Care Expolorations. Questo trattamento sperimentale ha dato esiti apprezzabili su un bambino che si trovava in terapia intensiva proprio a causa degli effetti collaterali della terapia cui era sottoposto per sconfiggere il tumore. Il bambino è stato dimesso dopo 15 giorni aprendo così a nuove prospettive nel trattamento della malattia.