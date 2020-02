Oggi si celebra la Festa del gatto. "In Italia si stima siano 7 milioni i gatti che vivono nelle famiglie italiane, mentre altri 3 milioni sarebbero i gatti che vivono nelle colonie o allo stato randagio", spiega l'associazione animalista Aidaa. "Altri 200.000 gatti sempre secondo le stime generali sono presenti nei rifugi in attesa di adozione di questi circa 30.000 sono cuccioli rinvenuti abbandonati dopo i primi mesi di vita". Ecco perché è stata scelta questa data. La ricorrenza si celebra in Italia dal 1990: fu scelto il 17 febbraio dopo un sondaggio condotto dalla rivista Tuttogatto: il mese per via dell'Acquario, segno zodiacale di spiriti indipendenti e sognatori e perché febbraio era definito "il mese dei gatti e delle streghe". Il giorno, invece, per ricordare la vecchia superstizione dei gatti portatori di sfortuna.



