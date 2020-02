Coronavirus, arriva il docufilm contro psicosi e fake news

Coronavirus, arriva un docufilm contro la psicosi e le fake news sull'epidemia scatenata in tutto il mondo dal virus cinese. Il progetto nasce dalla necessità formare gli operatori sanitari e creare un percorso virtuoso delle informazioni in rete e sui media. Così Consulcesi ha realizzato un prodotto che consente raggiungere un'ampia platea di operatori sanitari grazie alla formazione a distanza (Fad), utilizzando le tecnologie più avanzate, in particolare la realtà aumentata con cui il medico può interagire, ricreando anche modelli del microrganismo in 3D. "Proprio per questo presenteremo il docufilm ai principali Festival, a partire da quello di Cannes", ha spiegato Massimo Tortorella, presidente del Consulcesi. Il docufilm sarà diretto da Christian Marazziti e da Manuela Jael Procaccia, sceneggiatrice specializzata in produzioni medico-scientifiche e durerà non più di 50 minuti.



